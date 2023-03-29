Калиногорский Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1976
Дочь: Калиногорская Эльвира Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Маргарита Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиногорская Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Маргарита Александровна
Смерть
Неизвестно