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Калиногорский Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1976

Дочь: Калиногорская Эльвира Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Маргарита Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиногорская Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Маргарита Александровна

Смерть
Неизвестно