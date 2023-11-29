Мухортов Василий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортов Василий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1986

Отец: Мухортов Вячеслав Васильевич

Мать: не указана

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