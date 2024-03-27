Ревякин Андрей Артемович
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.03.1865
Дата смерти17.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1865
Отец: Ревякин Артем
Мать: Ревякина Домна
Россия
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Хомякова Аграфена Андреевна
Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Бессонова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична
с.Медведское г.Новониколаевска
Рождение ребёнка
15.03.1917
Дочь: Ускова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична
Novosibirsk с Медведское
Рождение ребёнка
06.12.1919
Дочь: Горносталёва Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична
Новосибирская обл, Маслянинский район, село Медведское
Рождение ребёнка
06.11.1920
Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична
г. Орел
Свидетельство о рождении восстановленное УЭ №434322 от 19.01.1951 Первомайский ЗАГС г. Новосибирска
Рождение ребёнка
26.07.1932
Дочь: Ускова Октябрина Яковлевна
Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична
Novosibirsk
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несговорова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична
Смерть
17.05.1957