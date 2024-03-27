Ревякин Андрей Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякин Андрей Артемович

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.03.1865

Дата смерти

17.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1865

Отец: Ревякин Артем

Мать: Ревякина Домна

Россия
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Хомякова Аграфена Андреевна

Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Бессонова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична

с.Медведское г.Новониколаевска
Рождение ребёнка
15.03.1917

Дочь: Ускова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична

Novosibirsk с Медведское
Рождение ребёнка
06.12.1919

Дочь: Горносталёва Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична

Новосибирская обл, Маслянинский район, село Медведское
Рождение ребёнка
06.11.1920

Сын: Ревякин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична

г. Орел
Свидетельство о рождении восстановленное УЭ №434322 от 19.01.1951 Первомайский ЗАГС г. Новосибирска
Рождение ребёнка
26.07.1932

Дочь: Ускова Октябрина Яковлевна

Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична

Novosibirsk
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несговорова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревякин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Ревякина Пелагея Никитична

Смерть
17.05.1957
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