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Пасынкова Анна Ларионова

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Место рождения

дер. Кашино, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Кашино, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Пасынков Петр Яковлев

Отец ребёнка: Пасынков Яков Карпов

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Федосья Яковлева

Отец ребёнка: Пасынков Яков Карпов

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Пасынков Яков Карпов

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Яков Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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