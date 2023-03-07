Пасынкова Анна Ларионова
Место рождениядер. Кашино, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Кашино, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Пасынков Яков Карпов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Федосья Яковлева
Отец ребёнка: Пасынков Яков Карпов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Пасынков Яков Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пасынков Яков Карпов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762