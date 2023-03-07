Кузнецова (Попова) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1940
Сын: Кузнецов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся
Отец ребёнка: не указан
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
2000