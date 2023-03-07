Кузнецова (Попова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Попова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Григорий

Мать: не указана

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.02.1940

Сын: Кузнецов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Сергеевич

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся

Отец ребёнка: не указан

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
2000
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