Анастасия (Ефросинья) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия (Ефросинья) Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мануилова (Ладыгина) Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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