Скобелева (Шумикова) Софья Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1951
Дочь: Соловьева Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Скобелев Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кольцова Евгения Геннадьевна
Отец ребёнка: Скобелев Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Скобелев Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Скобелев Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Скобелева Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Скобелев Геннадий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987