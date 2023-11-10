Скобелева (Шумикова) Софья Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелева (Шумикова) Софья Климентьевна

Место рождения

Камайкасы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1925

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Клим

Мать: Ольга

Камайкасы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1951

Дочь: Соловьева Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Скобелев Геннадий Павлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кольцова Евгения Геннадьевна

Отец ребёнка: Скобелев Геннадий Павлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1956

Сын: Скобелев Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Скобелев Геннадий Павлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Скобелева Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Скобелев Геннадий Павлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобелев Геннадий Павлович

Смерть
1987
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