Пичужкина Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина Степанида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичужкин Феодосий Иоаннович

Отец ребёнка: Пичужкин Иоанн Сергеевич

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Иоанн Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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