Павлов Дмитрий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1958
Дата смерти26.08.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1980
Дочь: Павлова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.08.1997