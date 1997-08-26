Павлов Дмитрий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Дмитрий Саввич

Павлов Дмитрий Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1958

Дата смерти

26.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1980

Дочь: Павлова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.08.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.