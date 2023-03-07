Шмачилина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмачилина Марья

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Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шмачилин Ефим

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шмачилин Василий

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1856

Сын: Шмачилин Родион

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмачилин Ефим

Смерть
Неизвестно
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