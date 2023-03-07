Шмачилина Марья
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шмачилин Ефим
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шмачилин Василий
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Рождение ребёнка
01.04.1856
Сын: Шмачилин Родион
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмачилин Ефим
Смерть
Неизвестно