Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Журавлева Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.07.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Дмитриевна
Смерть
Неизвестно