Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Журавлева Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Дмитриевна

Смерть
Неизвестно