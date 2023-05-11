Новичков Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1980
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.2003
Дочь: Новичкова КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА
Рождение ребёнка
17.09.2006
Сын: Новичков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно