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Новичков Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1980

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.2003

Дочь: Новичкова КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА

Рождение ребёнка
17.09.2006

Сын: Новичков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА