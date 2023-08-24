Кузнецова Апполинария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1894
Дочь: Марина Севостьяновна
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Ионов
Рождение ребёнка
08.08.1899
Дочь: Мария Севостьяновна
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно