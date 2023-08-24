Кузнецова Апполинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Апполинария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1894

Дочь: Марина Севостьяновна

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Ионов

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.08.1899

Дочь: Мария Севостьяновна

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Ионов

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Севастьян Ионов

Место жительства
Неизвестно
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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