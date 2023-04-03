(Филипова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1796
Сын: Фомин Иоанн
Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь
Рождение ребёнка
28.06.1798
Сын: Фомин Иванъ
Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь
Рождение ребёнка
24.02.1799
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь
Упоминается в в исповедной росписи 1813 года
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арефьев Фома деверь
Смерть
После 1827