(Филипова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филипова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1796

Сын: Фомин Иоанн

Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь

Рождение ребёнка
28.06.1798

Сын: Фомин Иванъ

Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь

Рождение ребёнка
24.02.1799

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь

Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Фомин Степанъ (Ульянцево

Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь

Упоминается в в исповедной росписи 1813 года
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Арефьев Фома деверь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Фома деверь

Смерть
После 1827