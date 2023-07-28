Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Савелий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Ефтефей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Филат Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Трофим Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Гаврила Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1745