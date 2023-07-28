Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

Место рождения

Погиблово

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1745

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Савелий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Ефтефей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Филат Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Трофим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Гаврила Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1745