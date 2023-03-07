Ferderer Andreas
Место рождения
Дата рожденияМежду 05.12.1886 и 31.12.1892
Дата смерти14.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 05.12.1886 и 31.12.1892
Отец: Foerderer Georg
Мать: Foerderer Rosalia
Иммиграция
1905
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1925
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
14.06.1956
Mandan, Morton, North Dakota