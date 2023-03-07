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Ferderer Andreas

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

Между 05.12.1886 и 31.12.1892

Дата смерти

14.06.1956

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 05.12.1886 и 31.12.1892

Отец: Foerderer Georg

Мать: Foerderer Rosalia

Степовое, Миколаївська область
Иммиграция
1905
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1925
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
14.06.1956
Mandan, Morton, North Dakota
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