Ахаева Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахаева Прасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахаев Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Ахаева) Ульяна Сергевна

Отец ребёнка: Ахаев Сергей Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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