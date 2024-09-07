Ахаева Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Ахаева) Ульяна Сергевна
Отец ребёнка: Ахаев Сергей Григорьевич
Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно