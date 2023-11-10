Гарусин Пётр Исаакович
Место рождения
Дата рождения22.06.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1870 ст.
Крещение
28.06.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гарусин Исаак Кузьмич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Ульяна Даниловна. Мать Фёдоров Михаил Фёдорович. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Прасковья Ивановна. Восприемница.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно