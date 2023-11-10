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Гарусин Пётр Исаакович

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.06.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1870 ст.

Отец: Гарусин Исаак (Исаий) Кузьмич

Мать: Гарусина Ульяна Даниловна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
28.06.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гарусин Исаак Кузьмич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Ульяна Даниловна. Мать Фёдоров Михаил Фёдорович. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Прасковья Ивановна. Восприемница.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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