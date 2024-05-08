Чечук Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Чечук Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кулшик Григорий Степанович
Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кулшик Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Кулшик Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кулшик Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кулшик Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович
Смерть
Неизвестно