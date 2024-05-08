Чечук Анна Ивановна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чечук Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Чечук Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кулшик Григорий Степанович

Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кулшик Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кулшик Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кулшик Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кулшик Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Кулшик Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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