Шелков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1941
Дочь: Соколова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Ксенофонтовна
Смерть
Неизвестно