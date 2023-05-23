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Шелков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1941

Дочь: Соколова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Екатерина Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно