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Долгая Агриппина Якимовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

28.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Долгий Степан Андреевич

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

Бракосочетание
До 1874

Муж: Долгий Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: (Долгая) Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Курочка (Долгая) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Долгий Александр Андреевич

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

Рождение ребёнка
02.12.1884

Сын: Долгий Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Долгий Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Долгая) Евфросиния Андреевна

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

Рождение ребёнка
11.07.1892

Дочь: Дудка (Долгая) Улитта Андреевна

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

Смерть
28.12.1905
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Рождение ребёнка
1907

Сын: Долгий Александр Андреевич

Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович

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