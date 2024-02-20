Долгая Агриппина Якимовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти28.12.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович
Бракосочетание
До 1874
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: (Долгая) Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Курочка (Долгая) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Долгий Александр Андреевич
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович
Рождение ребёнка
02.12.1884
Сын: Долгий Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1887
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Долгая) Евфросиния Андреевна
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1892
Дочь: Дудка (Долгая) Улитта Андреевна
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович
Смерть
28.12.1905
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Рождение ребёнка
1907
Сын: Долгий Александр Андреевич
Отец ребёнка: Долгий Андрей Федорович