Айнулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люкман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнуллин Якуб
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1889
Сын: Айнуллин Абельмагжан Айнуллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно