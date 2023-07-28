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Федякова Ирина Димитриева

Место рождения

Красносоколье

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Поддубровка
Бракосочетание
22.01.1910

Муж: Порядин Павел Дмитриев

ГАСО ф6 о17 22 января 1910 жених: Сокольского села крестьянин Павел Дмитриев Порядин, православный, первым браком, 20 лет невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь Ирина Димитриева Федякова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно