Науменко (Конышева) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Конышева) Светлана Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1967

Отец: не указан

Мать: Конышева Надежда Федоровна

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