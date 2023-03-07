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Морозов Кирилл Кириллов

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Место рождения

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1711 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Морозов Кирилл Яковлев

Мать: не указана

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Морозов Сысой Кириллов

Мать ребёнка: Морозова Лукерья Перфирьева

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Морозов Григорий Кириллов

Мать ребёнка: Морозова Лукерья Перфирьева

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Лукерья Перфирьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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