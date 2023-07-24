Фёдорова Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1897
Отец ребёнка: Замилов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Замилов Александр Петрович
Отец ребёнка: Замилов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Замилова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Замилов Пётр Васильев
Смерть
Неизвестно