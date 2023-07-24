Фёдорова Ольга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдорова Ольга Иванова

Фёдорова Ольга Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Замилов Николай Петрович

Отец ребёнка: Замилов Пётр Васильев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Замилов Александр Петрович

Отец ребёнка: Замилов Пётр Васильев

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Замилова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Замилов Пётр Васильев

Смерть
Неизвестно