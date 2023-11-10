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Клишин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.10.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1894 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1912 ст.

Отец: Клишин Григорий Павлович

Мать: Клишина Александра Алексеевна

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.10.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Клишин Григорий Павлович. Отец. Казак Оренбургской губернии и уезда станицы Рассыпной Клишина Александра Алексеевна. Мать Станоткин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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