Клишин Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1912 ст.
Крещение
25.10.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Клишин Григорий Павлович. Отец. Казак Оренбургской губернии и уезда станицы Рассыпной Клишина Александра Алексеевна. Мать Станоткин... Показать все
Смерть
Неизвестно