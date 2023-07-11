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Макушина Мария Александровга
Макушина Мария Александровга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.1993
Пол
Женский
Отец
Макушин Александр Львович
1974 г.р.
Мать
Макушина (Егорова) Елена Серапионовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1993
Отец:
Макушин Александр Львович
Мать:
Макушина Елена Серапионовна
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