Тимшина Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимшина Мария Григорьевна

Место рождения

Пензенская область, с. Пролетаровка

Дата рождения

20.10.1942

Дата смерти

29.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область, с. Пролетаровка
Рождение ребёнка
18.06.1962

Дочь: Исаева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.10.1977

Дочь: Богдановская Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Теречев Владимир Иванович

Пензенская область, г. Пенза-19
Смерть
29.12.2013
Пензенская область, г.Заречный
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