Тимшина Мария Григорьевна
Место рожденияПензенская область, с. Пролетаровка
Дата рождения20.10.1942
Дата смерти29.12.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская область, с. Пролетаровка
Рождение ребёнка
18.06.1962
Дочь: Исаева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1977
Дочь: Богдановская Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Теречев Владимир Иванович
Пензенская область, г. Пенза-19
Смерть
29.12.2013
Пензенская область, г.Заречный