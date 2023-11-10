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Семенов Иван Ильич

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Семенов Илья

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Семенова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Семенова Марья Михайловна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Семенов Александр Иванович

Мать ребёнка: Семенова Марья Михайловна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.04.1852

Сын: Семенов Федор Иванович

Мать ребёнка: Семенова Марья Михайловна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.10.1855

Сын: Семенов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Семенова Марья Михайловна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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