Семенов Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Семенов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Семенова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Семенова Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Семенов Александр Иванович
Мать ребёнка: Семенова Марья Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1852
Мать ребёнка: Семенова Марья Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1855
Мать ребёнка: Семенова Марья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно