Мурылева Параскева Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурылева Параскева Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Мурылев Ермолай Антонов

Отец ребёнка: Мурылев Антон Иванов

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылев Антон Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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