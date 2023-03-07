Мурылева Параскева Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Мурылев Антон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурылев Антон Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812