Лукерия Евсеева
Место рожденияНикольская Тояба
Дата рожденияМежду 1802 и 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1803
Отец: Евсей Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прасковья Елисеева
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Пелагея Елисеева
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Екатерина Елисеева
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Мария Елисеева
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов
Рождение ребёнка
26.07.1837 ст.
Сын: Елисеев Ермолай
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов
Смерть
Неизвестно