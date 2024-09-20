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Лукерия Евсеева

Место рождения

Никольская Тояба

Дата рождения

Между 1802 и 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1801 или 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1803

Отец: Евсей Осипов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей (Алексей) Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прасковья Елисеева

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Пелагея Елисеева

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Екатерина Елисеева

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Мария Елисеева

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1837 ст.

Сын: Елисеев Ермолай

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Филиппов

Смерть
Неизвестно

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