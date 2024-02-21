Матвеев Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бауэр (Матвеева) Любовь Филипповна
Мать ребёнка: Матвеева (Корнилова) Наталья Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Мария Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1946
Дочь: Петрова (Матвеева) Надежда Филипповна
Мать ребёнка: Матвеева (Корнилова) Наталья Андрияновна
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно