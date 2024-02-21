Матвеев Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Филипп Иванович

Матвеев Филипп Иванович

Место рождения

Кокуй, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокуй, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бараненкова (Матвеева) Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Матвеева (Корнилова) Наталья Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бауэр (Матвеева) Любовь Филипповна

Мать ребёнка: Матвеева (Корнилова) Наталья Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Мария Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1946

Дочь: Петрова (Матвеева) Надежда Филипповна

Мать ребёнка: Матвеева (Корнилова) Наталья Андрияновна

Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.