Шеломенцева Амалия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломенцева Амалия Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2013

Отец: Шеломенцев Денис Александрович

Мать: Шеломенцева Светлана Михайловна

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