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Шеломенцева Амалия Денисовна
Шеломенцева Амалия Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.2013
Пол
Женский
Отец
Шеломенцев Денис Александрович
1988 г.р.
Мать
Шеломенцева (Волокитина) Светлана Михайловна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2013
Отец:
Шеломенцев Денис Александрович
Мать:
Шеломенцева Светлана Михайловна
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