Степанов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Степанов Иван Александрович
Мать ребёнка: Степанова Алевтина Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.
Дочь: Степанова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Степанова Алевтина Леонтьевна
В метрике перепутан муж!
Бракосочетание
05.04.1885 ст.
Невеста - вторым браком, крестьянская вдова.
Военная служба
1885
Уволенный в запас Армии, служивший в Выборгской крепостной Артиллерии канонир.
Рождение ребёнка
16.05.1886 ст.
Дочь: Степанова Александра Александровна
Мать ребёнка: Степанова Алевтина Леонтьевна
Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.
Сын: Степанов Степан Александрович
Мать ребёнка: Степанова Алевтина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно