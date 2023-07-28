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Степанов Александр Степанович

Место рождения

Чеботово

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Степанов Иван Александрович

Мать ребёнка: Степанова Алевтина Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.

Дочь: Степанова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Степанова Алевтина Леонтьевна

В метрике перепутан муж!
Бракосочетание
05.04.1885 ст.

Жена: Степанова Алевтина Леонтьевна

Невеста - вторым браком, крестьянская вдова.
Военная служба
1885
Уволенный в запас Армии, служивший в Выборгской крепостной Артиллерии канонир.
Рождение ребёнка
16.05.1886 ст.

Дочь: Степанова Александра Александровна

Мать ребёнка: Степанова Алевтина Леонтьевна

Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.

Сын: Степанов Степан Александрович

Мать ребёнка: Степанова Алевтина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно