Шляховская Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховская Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башлыков Василий Васильевич

Мать: Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляховская Анна Кузьминична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляховская Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляховский Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно