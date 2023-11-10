Мельникова (Разумная) Татьяна Митровановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1954
Бракосочетание
28.09.1973
Сарыколь, Карабалыкский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
08.07.1974
Дочь: Мельникова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Евграфович
Рождение ребёнка
23.07.1978
Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Евграфович
Рождение ребёнка
21.09.1988
Отец ребёнка: Мельников Иван Евграфович