Мельникова (Разумная) Татьяна Митровановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Разумная) Татьяна Митровановна

Место рождения

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область

Дата рождения

19.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1954

Отец: Разумный Митрофан Егорович

Мать: Разумная Евдокия Александровна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Бракосочетание
28.09.1973

Муж: Мельников Иван Евграфович

Сарыколь, Карабалыкский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
08.07.1974

Дочь: Мельникова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Евграфович

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.07.1978

Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Евграфович

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
21.09.1988

Сын: Мельников Павел Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Евграфович

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
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