Рыбинская Зузанна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рыбинский Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Рыбинский Александр Карлович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Рыбинский Игнатий Александрович
Отец ребёнка: Рыбинский Александр Карлович
Айзупиши, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно