Рыбинская Зузанна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинская Зузанна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рыбинский Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Рыбинский Александр Карлович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Рыбинский Игнатий Александрович

Отец ребёнка: Рыбинский Александр Карлович

Айзупиши, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинский Александр Карлович

Смерть
Неизвестно
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