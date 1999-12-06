Носков Николай
Место рождения
Дата рождения14.12.1924
Дата смерти06.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924
Отец: Носков Михаил
Мать: Носкова Анастасия
Работа или профессия
С 1942
Menial worker
Бракосочетание
18.07.1944
Жена: Носкова Прасковья
Романовский с/с Ижморского района
Рождение ребёнка
24.05.1945
Сын: Носков Николай
Мать ребёнка: Носкова Прасковья
Chernoe Ozero, Barzaskiy region, Kemerovo region
Рождение ребёнка
28.01.1948
Дочь: Чистякова Любовь
Мать ребёнка: Носкова Прасковья
Черное Озеро, Кемеровская область
Место жительства
С 1948 по 1999
Magistralnaya, 90
Бракосочетание
После 30.04.1983
Развод
30.04.1983
Жена: Носкова Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.12.1999
Похороны
Неизвестно