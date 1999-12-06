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Носков Николай

Место рождения

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.12.1924

Дата смерти

06.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924

Отец: Носков Михаил

Мать: Носкова Анастасия

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
С 1942
Menial worker
Бракосочетание
18.07.1944

Жена: Носкова Прасковья

Романовский с/с Ижморского района
Рождение ребёнка
24.05.1945

Сын: Носков Николай

Мать ребёнка: Носкова Прасковья

Chernoe Ozero, Barzaskiy region, Kemerovo region
Рождение ребёнка
28.01.1948

Дочь: Чистякова Любовь

Мать ребёнка: Носкова Прасковья

Черное Озеро, Кемеровская область
Место жительства
С 1948 по 1999
Magistralnaya, 90
Бракосочетание
После 30.04.1983

Жена: Бухарова-Носкова Фаина Федоровна

Развод
30.04.1983

Жена: Носкова Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.12.1999
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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