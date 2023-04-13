Кодес Соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодес Соломон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кодесс Хайм

Мать: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кодес Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кодес Евгения

Смерть
1992