Кодес Соломон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кодесс Хайм
Мать: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кодес Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кодес Евгения
Смерть
1992