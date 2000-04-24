Попов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1936
Дата смерти24.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1936
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.05.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1961
Сын: Попов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2000
| Захоронение. По состоянию на сентябрь 2021 г | | Координаты на Яндекс картах 48.275003, 40.235386 | Координаты на | G | oogle | картах | Широта: | 48° 16′ 30″ с.ш. | Долгота: | 40° 14′ 07″ ... Показать все
Похороны
Неизвестно
48.275003, 40.235386