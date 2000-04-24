Попов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1936

Дата смерти

24.04.2000

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1936

Отец: Попов Петр Фролович

Мать: Попова (Биденкова) Ольга Никонаевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.05.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1961

Сын: Попов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2000
| Захоронение. По состоянию на сентябрь 2021 г | | Координаты на Яндекс картах 48.275003, 40.235386 | Координаты на | G | oogle | картах | Широта: | 48° 16′ 30″ с.ш. | Долгота: | 40° 14′ 07″ ... Показать все
Похороны
Неизвестно
48.275003, 40.235386

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