Трикина (Чухляева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Место рождения

Бронницкого уезда Гжельской волости села Речицы, Московская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Чухляев Петр Ефремович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Трикин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1907

Сын: Трикин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1909

Дочь: (Трикина) Маргарита Фёдорова

Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович

Восприемник
08.05.1911
Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
29.12.1911

Дочь: (Трикина) Лидия Фёдорова

Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Трикин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович

Восприемник
23.07.1914
Вера Алексеевна Трикина
Рождение ребёнка
04.11.1916

Дочь: (Трикина) Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно

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