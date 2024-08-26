Трикина (Чухляева) Анна Петровна
Место рожденияБронницкого уезда Гжельской волости села Речицы, Московская область
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Чухляев Петр Ефремович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
08.04.1907
Сын: Трикин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1909
Дочь: (Трикина) Маргарита Фёдорова
Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович
Восприемник
08.05.1911
Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
29.12.1911
Дочь: (Трикина) Лидия Фёдорова
Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Трикин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович
Восприемник
23.07.1914
Вера Алексеевна Трикина
Рождение ребёнка
04.11.1916
Дочь: (Трикина) Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Трикин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно