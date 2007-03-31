Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаминдаров Хуснутдин Шайхутдинович

Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович

avatar

Место рождения

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 04.04.1913

Дата смерти

31.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.04.1913

Отец: Таминаров Шайхутдин Фасхутдинович

Мать: Таминдарова Самига

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1935

Дочь: Таминдарова Фильзиля Хуснутдиновна

Мать ребёнка: Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Таминдаров Эдуард Хуснутдинович

Мать ребёнка: Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1943

Дочь: Таминдарова Светлана Хуснутдиновна

Мать ребёнка: Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.03.1953

Сын: Таминдаров Игорь Хуснутдинович

Мать ребёнка: Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
31.03.2007
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close