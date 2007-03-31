Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.04.1913
Дата смерти31.03.2007
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.04.1913
Рождение ребёнка
18.02.1935
Дочь: Таминдарова Фильзиля Хуснутдиновна
Мать ребёнка: Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Таминдаров Эдуард Хуснутдинович
Мать ребёнка: Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна
Рождение ребёнка
15.07.1943
Дочь: Таминдарова Светлана Хуснутдиновна
Мать ребёнка: Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна
Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.03.1953
Сын: Таминдаров Игорь Хуснутдинович
Мать ребёнка: Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна
Смерть
31.03.2007