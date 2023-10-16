Востриков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1850
Сын: Востриков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Вострикова Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Востриков Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Вострикова Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Вострикова Устинья Петровна