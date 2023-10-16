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Востриков Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Востриков Иван Степанович

Мать: Вострикова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Востриков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Вострикова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Востриков Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Вострикова Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Вострикова Устинья Петровна

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