Hodju (Pesonen) Pelagia Nikolaintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hodju (Pesonen) Pelagia Nikolaintytär

Место рождения

Haukkaselkä, Impilahti, Finland

Дата рождения

26.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1882

Отец: Pesonen Nikolai Ivaninpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hodju Semen Vasileinpoika

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Kuusela (Hankasalo / Hodju) Maria Kuusela

Отец ребёнка: Hodju Semen Vasileinpoika

Смерть
Неизвестно

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