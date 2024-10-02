Hodju (Pesonen) Pelagia Nikolaintytär
Место рожденияHaukkaselkä, Impilahti, Finland
Дата рождения26.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1882
Отец: Pesonen Nikolai Ivaninpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Kuusela (Hankasalo / Hodju) Maria Kuusela
Отец ребёнка: Hodju Semen Vasileinpoika
Смерть
Неизвестно