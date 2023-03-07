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Курбатов Александр Васильевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.12.1895

Дата смерти

04.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895

Отец: Курбатов Василий Иванович

Мать: Курбатова Дарья Николаевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
19.12.1895
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники | Александр Иванов Курбатов | Казанской губ. Спасскаго уезда села Пекас кр-ская дочь Пелагия Николаева Владимирова
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
04.07.1896
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От поноса
Похороны
06.07.1896
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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