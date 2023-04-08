Архипова Домна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Архипова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Трифанавич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Архипова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Трифанавич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Архипов Иван Трифанавич
Смерть
Неизвестно