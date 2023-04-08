Архипова Домна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Домна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Архипова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Трифанавич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Архипова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Трифанавич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Архипов Анисим Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Трифанавич

Смерть
Неизвестно