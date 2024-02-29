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Пономарев Тихон Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Пономарев Никандр Аксенович

Мать: Пономарева Пелагея Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Пономарева) Ана Тихоновна

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Пономарева) Феоктиста Тихоновна

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Пономарев Василий Тихонович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Пономарев Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Пономарев Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Пономарева) Федосья Тихоновна

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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