Пономарев Тихон Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Пономарева) Ана Тихоновна
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Пономарева) Феоктиста Тихоновна
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Пономарев Василий Тихонович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Пономарев Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Пономарев Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Пономарева) Федосья Тихоновна
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Тимофеевна
Смерть
Неизвестно