Алгазина Авдотья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Алгазина) Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Алгазин Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алгазин Степан Константинович
Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алгазин Кондрат Константинович
Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Алгазин Лазарь Константинович
Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович
Смерть
До 1850