Алгазина Авдотья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Авдотья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Константин Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Алгазина) Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Алгазин Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Алгазин Степан Константинович

Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алгазин Кондрат Константинович

Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Алгазин Лазарь Константинович

Отец ребёнка: Алгазин Константин Петрович

Смерть
До 1850

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