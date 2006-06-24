Дробышев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1928

Дата смерти

24.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1956

Сын: Дробышев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Дробышева Нина Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1984

Сын: Дробышев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.06.2006
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