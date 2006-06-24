Дробышев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1928
Дата смерти24.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1956
Сын: Дробышев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Дробышева Нина Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1984
Сын: Дробышев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.06.2006